Netzreaktionen: VfB-Fans spotten über „ausverkaufte“ Volkswagen Arena

1 VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) bejubeln den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3, der jedoch wegen Abseits zurückgenommen wird. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga macht es der VfB spannend, gewinnt aber mit 3:2 gegen den VfL Wolfsburg. Wie die Fans im Netz auf das Spiel reagieren.











Matchday am Samstag in Wolfsburg. Endlich wieder Wochenende und die Fans des VfB fieberten dem nächsten Sieg ihrer Mannschaft entgegen – und wurden mit einem 3:2 gegen den VfL Wolfsburg nicht enttäuscht. Mit fast doppelt so vielen Punkten wie der VfL Wolfsburg bleibt der VfB weiterhin auf Champions-League-Kurs. Nur vier Punkte trennen den VfB vom FC Bayern. Schade nur, dass die Mannschaft von gerade einmal rund 3.500 Fans angefeuert werden konnte. Denn obwohl das Spiel ausverkauft ist, macht ein Fan auf X seinem Frust Luft und zeigt ein Bild mit vielen leeren Plätzen. Wir haben die Reaktionen der Fans gesammelt.

Der besagte Fan schrieb von einem ausverkauften Stadion. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie:

Auch dieser Fan wundert sich über die Aussage, die Volkswagen Arena sei ausverkauft gewesen:

Die Auslastung des Stadions beschäftigt auch diesen Fan. Gefühlt waren wohl knapp 50 Prozent der Plätze besetzt:

Laut diesem Fan soll das Stadion zehn Minuten vor Anpfiff zur Hälfte leer gewesen sein:

Ein anderer Fan spricht schon von der Champions League - nach all den Jahren der Durststrecke ein Hoffnungsschimmer, den sich wohl jeder VfB-Fan sehnlichst wünscht:

Trotz des „halb leeren“ Stadions freuten sich aber manche auch einfach über die gute Statistik des VfB - 50 Punkte aus den ersten 24 Spielen können sich sehen lassen:

Dass der VfB bald wieder international spielt, daran hat diese Frau keinen Zweifel - und bietet schon mal das passende Merchandising an:

Das Krokodil frisst den Wolf. In Anlehnung an das Vereinsmaskottchen zeigt dieser Fan, wie der VfB den VfL Wolfsburg fast verschlingt:

Boxkampf oder Fußballspiel? Dieser Fan spielt wohl auf das Foul von Waldemar Anton an Kevin Behrens an, für das Anton in der 58. Minute gelb sah:

Am 8. März steht das nächste Spiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin an. Man darf gespannt sein, wie sich die Jungs schlagen werden. Eines dürfte jetzt schon sicher sein: Über eine halb leere MHPArena in Stuttgart wird sich niemand beschweren.