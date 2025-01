Netzreaktionen zu VfB gegen SC Freiburg: „Ich hoffe ich erwache noch lange NICHT aus diesem VfB-Traum“

8 Nick Woltemade (l.), Ermedin Demirovic (M.) und Josha Vagnoman (r.) jubeln über das 3:0 gegen den SC Freiburg – das Tor wurde nachträglich wegen Abseits aberkannt. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart gewinnt am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg deutlich mit 4:0. So reagieren die Fans auf den dritten Bundesligasieg der Schwaben in Folge.











Keine 20 Minuten waren gespielt, da stand es in der MHP-Arena bereits 2:0 für den VfB Stuttgart. Obwohl ein drittes Tor in der 29. Minute aberkannt wurde, hatten die Fans im Stadion allen Grund zur Freude. Noch vor der Pause sorgte Nick Woltemade mit einem Foul-Elfmeter für das 3:0. Der VfB zeigte von Beginn an eine starke Leistung und dominierte das Spiel gegen den offensiv schwächeren SC Freiburg klar.

Die Fans waren begeistert. Und so manch einem VfB-Fan kam das Geschehen im Stadion wie ein Traum vor.

Auch ein anderer VfB-Fan war verblüfft und schrieb: „Es fühlt sich seltsam an. Wie eine Parallel-Dimension“.

Besonders hervorzuheben war auch die Leistung von Angelo Stiller, der bereits nach 19 Minuten mit zwei Assists glänzte.

Dieser Fan ist davon überzeugt, dass Stiller eine Gehaltserhöhung mehr als verdient hat.

Erleichterung bei Demirovic, Jubel bei den Fans - schon in der 17. Minute fiel das 2:0.

Zum Spielstand trug auch Nick Woltemade bei, der nicht nur mit seinem Treffer zum 3:0 begeisterte.

Zum Glück kein Elfmeter-Trauma - dieser Fan beschreibt das Tor von Woltemade mit einem Wort: „stabil“.

Das Team von Sebastian Hoeneß spielte so überzeugend, dass sogar der designierte US-Präsident Donald Trump im Stadion zu sehen war – allerdings nur als Transparent.

Dafür waren die Stuttgarter Landtagspräsidentin Muhterem Aras und der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vor Ort im Stadion. Mit ihrem Tipp zum Endergebnis des Spiels VfB Stuttgart gegen Freiburg lag Aras allerdings etwas daneben.

„Dritter Sieg in 2025, Platz vier, schöner Fußball, Tor nach Standard, zu Null gespielt, verrückt, wie gut es schon wieder für den VfB läuft“ - so kann es weitergehen!

Was wäre ein VfB-Sieg ohne ein Tor von Deniz Undav? Natürlich immer noch ein Grund zum Feiern - aber die Fans waren glücklich, dass Undav kurz vor Schluss auch in diesem Spiel wieder ein Tor erzielte.

So souverän wie der VfB gegen Freiburg gewonnen hat, kann es gerne weitergehen, finden die Fans.

Die Verschnaufpause für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ist kurz. Bereits am Dienstag geht es in der Champions League gegen den slowakischen Tabellenführer Slovan Bratislava weiter. Anpfiff ist um 21 Uhr.