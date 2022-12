So kommt der Esslinger Weihnachtsmarkt bei Touristen an

1 Der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt begeistert Touristen aus aller Welt. Foto: /Roberto Bulgrin

Mittelalterflair und weihnachtliche Budenstadt vor der Kulisse der Esslinger Altstadt – diese Kombination zieht tausende Besucherinnen und Besucher seit 22. November nach Esslingen. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind von der Veranstaltung angetan.















Link kopiert

Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt bekannt. Jahr für Jahr – ausgenommen in der zweijährigen Coronazwangspause – pilgern Besucherinnen und Besucher aus nah und fern, gerne auch mal per Reisebus, in die Reichsstadt. Die Kombination aus weihnachtlicher Budenstadt und dem Mittelaltermarkt kommt gut an.

Was genau vor allem Auswärtige an dem Weihnachtsmarkt in Esslingen anziehend finden, zeigt ein Blick ins Netz: Eine Besucherin aus Stuttgart schreibt etwa „ Kennt ihr den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Esslingen? Der ist so schön dies Jahr, ein Besuch lohnt sich, vor allem am Abend!“

Schulter an Schulter mit Rittern

Ein Besucher aus Spanien hält seine Eindrücke wie folgt fest: Eine weitere Stadt, die man zu Weihnachten besuchen sollte! Hier kann man den typischen Weihnachtsmarkt und einen mittelalterlichen Markt genießen. Ein User aus Italien zeigt sich online angetan – von Esslingen aber auch von Ludwigsburg und Stuttgart. Sinngemäß lautet sein Urteil: Advent: einer der ältesten Märkte Europas in Stuttgart, barocker Charme in Ludwigsburg, ein Eintauchen ins Mittelalter in Esslingen.

Vom mittelalterlichen Flair begeistert ist eine Besucherin aus den USA, sinngemäß schreibt sie: Mittelaltermarkt, Schulter an Schulter mit Rittern, Händlern und Handwerkern. Einem anderen User dagegen missfällt das Schulter an Schulter offenbar: „Wir waren gestern gegen 17.30 Uhr auf dem Markt. Wir haben uns hauptsächlich auf dem Mittelalter Markt aufgehalten. Die Verkäufer sind sehr freundlich. Die Einheimischen sind sehr unfreundlich. Vom Markt selbst haben wir leider nicht so viel gesehen, da er so überrannt und man nur durchgeschoben wurde. Und dafür fahren wir knapp drei Stunden. Nie wieder!“ An Disneyland erinnert fühlt sich eine Touristin aus Tokio und ist in ihrem Tweet nicht nur vom Weihnachtsmarkt begeistert, sondern auch von der Architektur der Esslinger Altstadt entzückt und rät zum Besuch der Reichsstadt.

Bis zum 22. Dezember haben Besucherinnen und Besucher noch die Gelegenheit über den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt zu schlendern. Die Veranstalter und Beschicker zeigten sich bereits in ihrer Zwischenbilanz erleichtert: Nach langer Corona-Pause sind die Besucher zurückgekehrt.

Bereits zur Halbzeit in der vergangenen Woche sprachen die Verantwortlichen von einer Veranstaltung, die die Erwartungen aller Beteiligten übertreffe. Besucherzahlen habe man aktuell noch nicht erhoben, man gehe aber davon aus, dass ähnlich viele Besucher wie vor Corona den Weg auf den Esslinger Weihnachtsmarkt gefunden haben werden. Laut Michael Metzler, dem Chef der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus, seien auch die ausländischen Touristen zurückgekehrt – vor allem Gäste aus Italien, Spanien und der Schweiz begeistern sich für die Veranstaltung. Ohnehin gehört der Esslinger Weihnachtsmarkt zu einem der beliebtesten bundesweit. Hat er es doch jüngst sogar auf den zweiten Platz eines Besucher-Rankings geschafft.