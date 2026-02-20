Netzbetreiber informiert: Nach Stromausfällen in Teilen Stuttgarts – Stromversorgung wiederhergestellt

1 Zur genauen Ursache der Störung gibt es noch keine Informationen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

In mehreren Stuttgarter Stadtteilen ist am Freitagabend der Strom weggewesen. Technikern gelang es, nach rund zwei Stunden die Stromversorgung wiederherzustellen.











Update von 19.40 Uhr: Die Stromausfälle in Teilen Stuttgarts sind behoben. Das teilt der Netzbetreiber Stuttgart Netze auf seiner Webseite mit. Die Stromausfälle dauerten damit rund zwei Stunden. Informationen zur Ursache liegen weiterhin keine vor.

Erstmeldung von 18.20 Uhr: In Stuttgart ist am Freitagabend in mehreren Stadtteilen die Stromversorgung weg. Betroffen seien Bereiche in Degerloch, Plieningen, Möhringen und Sillenbuch, teilte der Netzbetreiber Stuttgart Netze auf der Plattform X mit.

Wie der Webseite von Stuttgart Netze zu entnehmen ist, begannen die Stromausfälle um 17.36 Uhr. Bis 19.40 Uhr soll die Stromversorgung demnach wiederhergestellt sein.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden bereits mit Hochdruck an der Behebung arbeiten, heißt es. Zur genauen Ursache oder den konkreten Auswirkungen der Störung gibt es noch keine Informationen.