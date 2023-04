17 India Amarteifio spielt die junge Queen Charlotte. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

Es dauert nur noch wenige Tage bis Netflix die Serie „Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" veröffentlicht. Die Stars haben sich am Mittwoch in Los Angeles präsentiert.















Das romantische Seriendrama Bridgerton, das im 19. Jahrhundert in London spielt, war ein voller Erfolg. Nun wurde auch noch ein Prequel über die Geschichte der in Bridgerton vorkommenden Queen Charlotte abgedreht.

Am 4. Mai veröffentlicht Netflix die Serie unter dem Titel „Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte“. In dieser entfacht die Heirat zwischen Königin Charlotte und König George von England eine legendäre Liebesgeschichte, die die High Society verwandelt. Die Stars der Neuerscheinung haben sich am Mittwoch bei der Weltpremiere in Los Angeles präsentiert.

Bridgerton-Staffel verspätet sich

Auch die dritte Staffel von Bridgerton sollte ursprünglich dieses Frühjahr rauskommen. Doch die Veröffentlichung verzögert sich vermutlich bis Herbst oder Winter 2023. Grund dafür soll sein, dass die Regisseurin Shonda Rhimes die Umsetzung zu düster fand. Einige Fans sind frustriert, dass nun die Geschichte über Queen Charlotte vor der angekündigten dritten Staffel erscheint und zeigen dies auch in den Kommentaren auf Instagram. „Wir interessieren uns nicht dafür, wir wollen die Bridgerton-Familie“, kommentierte eine Nutzerin. „Niemand will diese Show sehen! Bringt uns Staffel drei“, eine andere.

Abgesehen davon freuen sich die Fans natürlich über diese extra Geschichte aus dem Bridgerton-Universum. Denn mit Queen Charlotte hat eine besonders beliebte Figur eine eigene Serie erhalten. In dem Spin-off erwarten die Zuschauer neben Liebe, Ruhm und Macht auch tiefere Einblicke in das Leben der Figuren Lady Danbury und Violet Bridgerton.