1 Manfred und sein Sohn Markus Bretschneider bauen die Fenster aus. Foto: Ines Rudel

Das Martin-Luther-Haus in Nellingen wird abgerissen. Fenster und Kücheneinrichtung spenden die evangelischen Christen für einen Hilfstransport in die Ukraine.















Link kopiert

Das Martin-Luther-Gemeindehaus in Nellingen wird abgerissen. Dort baut der Verein Heimstatt neben dem Pfarrhaus der evangelischen Kirche Wohnungen für Obdachlose. Damit die neuwertigen Fenster und weitere Einrichtungsgegenstände nicht verschwendet werden, spenden die Christen diese an bedürftige Menschen in der Ukraine. „Für uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema“, sagt Manfred Bretschneider, Vorsitzender des Kirchengemeinderats Nellingen, Parksiedlung und Scharnhauser Park.