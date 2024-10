Nellinger Kirbe: Fünf Runden durch Nellingen bei bestem Laufwetter

9 Über 400 Läuferinnen und Läufer starteten zum Hauptlauf des 18. Kirbelaufs. Foto: /Rainer Kellmayer

Bei der Nellinger Kirbe gab es sportliche Höhepunkte, einen verkaufsoffenen Sonntag und kulinarische Köstlichkeiten. Auch verschiedene Aktionen der Vereine und der Krämermarkt zogen das Publikum an.











Link kopiert

Alles hat gepasst: Bei der Nellinger Kirbe lachte am Wochenende die Herbstsonne vom Himmel, die Besucher strömten in Massen, und die Vereine sorgten mit vielfältigen Genüssen für das leibliche Wohl der Festbesucher. Am Sonntag lockte dann der Krämermarkt mit einer breiten Warenauswahl von Haushaltsutensilien bis hin zu Gewürzsortimenten viele Interessenten an. Fahrgeschäfte, Musik- und Tanzvorführungen, das Schlachtplatten-Essen des Radsportvereins Nellingen und ein Sektstand des BdS ergänzten das reichhaltige Angebot.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung rund um die Hindenburgstraße war der Kirbelauf, den die Leichtathletikabteilung des Turnvereins Nellingen (TVN) in Kooperation mit dem Bund der Selbstständigen Ostfildern-Nellingen (BdS) bereits zum 18. Mal durchführte. Die Nachfrage war gewaltig: Mehr als 1300 Läuferinnen und Läufer begaben sich auf die Strecke, gestaffelt in Bambinis, Schülerinnen und Schüler und den Hauptlauf der Gruppe Ü 18.

Veranstalter sehr zufrieden mit der Resonanz

Rolf Bauer vom TVN war sehr zufrieden: „Die Teilnehmerzahl ist spitze, und es begeistert uns, dass so viele Zuschauer hier sind und die Läuferinnen und Läufer anfeuern“. Auch dass 15 Teams an der Mannschaftswertung teilnahmen, erfreute Bauer. Zusammen mit Vereinsmitgliedern hatte er den Kirbelauf bestens vorbereitet. Zudem zog er als Moderator die Fäden: Mit präzisen Informationen hielt Bauer das Publikum stets auf dem aktuellen Stand, und als bei den Läufen der Kleinsten ein Durcheinander drohte, war seine ordnende Hand gefragt.

Der BdS Ostfildern-Nellingen hatte das Kirbe-Wochenende hervorragend organisiert. Matthias Redemann vom Organisationsteam äußerte sich zufrieden: „Es läuft alles bestens“. Er lobte das große Engagement der Ehrenamtlichen und bedankte sich bei der Stadt für die logistische Unterstützung. „Wir freuen uns, dass OB Christof Bolay die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen hat“, hob Redemann hervor.

Mit einem knallenden Startschuss schickte Bolay die über 400 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Schnell waren die jüngeren Läufer vorne. Doch das störte die höheren Altersklassen wenig. „Für mich ist Dabeisein alles. Ich genieße die tolle Atmosphäre des Kirbelaufs“, sagte der 67-jährige Klaus Ziller, der schon an Senioren-Welt- und -europameisterschaften teilgenommen hat. Diesen Sportsgeist zeichnete die Mehrzahl der Teilnehmer aus, die in unterschiedlichem Tempo die fünf Runden der 7250 Meter langen Strecke in Angriff nahmen.

Paul Mühleck und Emma Waßmer werden Sieger

Ehrgeiziger zeigten sich hingegen die Spitzenläufer, die sich einen harten Kampf um den Sieg lieferten. Am Ende hatte Paul Mühleck nach etwas mehr als 24 Minuten die Nase knapp vorn, gefolgt von Danie Zuger und Janne Henschel. Bei den Frauen lief Emma Waßmer auf den ersten Platz, gefolgt von Lene Walser und Davina Rüd.

Für alle Teilnehmenden gab es Urkunden und Medaillen, die Besten der Ü-18-Klasse wurden mit Pokalen geehrt. Anerkennung und Ansporn zugleich war für alle Läuferinnen und Läufer die Unterstützung des begeistert applaudierenden Publikums. Und als die älteste Teilnehmerin, eine 89-Jährige, schließlich durchs Ziel trabte, wurde sie von den Zuschauern frenetisch gefeiert.

Am Sonntag folgten weitere Höhepunkte. Die Nellinger Geschäfte luden zum verkaufsoffenen Sonntag ein, und es gab ein großes kulinarisches Angebot. Die Buchhandlung Straub unterstützte mit dem Verkauf ausrangierter Bücher die Organisation „friends4help-Ostfildern. Der Krämer- und ein Trödelmarkt ergänzten die vielfältigen Aktionen der Nellinger Kirbe.