Nellingen (Kreis Esslingen): 25-Jähriger verursacht betrunken Unfall – 115.000 Euro Schaden

Die Polizei stellte bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille bei dem 25-Jährigen fest.

Am Montagabend hat ein 25-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer in Nellingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, bei dem drei Autos beschädigt wurden. Ein Alkoholtest der Polizei zeigte, dass der Fahrer alkoholisiert war.











Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Autofahrer hat am Montagabend einen schadensträchtigen Verkehrsunfall in Nellingen (Kreis Esslingen) verursacht.

Der 25-Jährige war nach Angaben der Polizei kurz vor 22 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLS auf der Neuhauser Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Kurz nach der Einmündung Häuserweg prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW up!, der auf einen davor abgestellten Audi Q5 geschoben wurde.

Extrem hoher Schaden

Einer ersten Schätzung der Polizei nach war an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 115.000 Euro entstanden, wobei sich alleine an dem SUV des Unfallverursachers der Schaden auf circa 90.000 Euro beläuft. Der Mercedes und der VW mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test der Polizei ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Neben einer Blutentnahme musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.