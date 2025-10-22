Nellingen feiert: Verkehr wird umgeleitet – Straßen wegen Kirbe gesperrt

1 Die Kirbe in Nellingen zieht jedes Jahr Tausende in die Ortsmitte des Ostfilderner Stadtteils. Foto: Horst Rudel

Wegen des Kirbelaufs und der Kirbe sind am 25. und 26. Oktober in Nellingen viele Straßen gesperrt. Vereine und Geschäftsleute stricken das Programm.











Nellingen steht am 25. und 26. Oktober ganz im Zeichen der Kirbe. Nach dem Kirbelauf, der am Samstag ab 14 Uhr stattfindet, feiern Vereine und Geschäftsleute das traditionelle Herbstfest. An der Halle bewirten Vereine die Gäste. Am Sonntag findet zwischen 12 und 17 Uhr der verkaufsoffene Sonntag statt. Von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 22 Uhr, sind zahlreiche Straßen gesperrt.

Bei der Nellinger Kirbe zieht der Bund der Selbstständigen (BdS) mit Vereinen und Gruppen an einem Strang. Foodtrucks und Verkaufsstände der Handwerker sind entlang der Hindenburgstraße zu finden. Der Trödelmarkt in der Otto-Schuster-Straße findet am Sonntag schon ab den frühen Morgenstunden statt. In der Kaiserstraße lädt ein Krämermarkt Schnäppchenjäger zum Bummeln ein. Ein Herzstück der Veranstaltung ist der Kirbelauf am Samstag. An beiden Tagen zeigen Gruppen und Vereine ihre Vielfalt in der Nellinger Ortsmitte. In und um die Halle haben die Gäste die Qual der Wahl bei den Essens- und Getränkeständen.

Der Albverein Nellingen und der Radsportverein laden im gemeinsamen Vereinsheim in der Otto-Schuster-Straße zum Schlachtfest mit traditionellen Speisen ein. Samstags beginnt das Essen um 15 Uhr; in den Räumen des Albvereins gibt es auch Kaffee und Kuchen. Am Sonntag servieren die Vereinsmitglieder ab 11 Uhr Schlachtplatte; der Albverein öffnet wieder das Café. Bei dem zweitägigen Fest sind zahlreiche Ehrenamtliche im Einsatz.

Ortsdurchfahrt und Nebenstraßen wegen der Kirbe gesperrt

Wegen der Großveranstaltung sind mehrere Straßen in dem Ostfilderner Stadtteil gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Hindenburgstraße, die Kaiserstraße, die Otto-Schusterstraße, die Schwabstraße, die Olgastraße und Teile der Ortsdurchfahrt Esslinger Straße. „Umleitungen sind ausgeschildert“, sagt Petra Giacopelli von der Pressestelle der Stadt Ostfildern. Samstag sind die Straßen ab 12 Uhr zu.