Neidlingen: 37-Jähriger verursacht betrunken Unfall

1 Unfall in Neidlingen (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Neidlingen ist ein 37-Jähriger betrunken mit seinem Auto unterwegs – und kommt von der Fahrbahn ab. Was über den Unfall bekannt ist.











In Neidlingen ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein 37-Jähriger erkennbar alkoholisiert in der Mühlstraße von der Fahrbahn ab. Der Mann war demnach gegen 22 Uhr mit seinem Peugeot 308 auf der Mühlstraße in Richtung L 1200 unterwegs, als er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei krachte er zunächst gegen einen Baum und touchierte einen in einer Hofeinfahrt geparkten Dacia, bevor er seinen Peugeot auf einer ansteigenden Grünfläche zum Stehen bringen konnte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem leichtverletzten Fahrer deutliche Anzeichen, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Nachdem er eine entsprechende Überprüfung verweigerte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sein Führschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.