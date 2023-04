1 Lattenkunst ist eine der Besonderheiten beim Fest. Foto: Buck/Das Konzept

Beim Neckarwiesenfest werden Attraktionen für die ganze Familie geboten















Es ist ein Tag der offenen Tür, die Unternehmen zeigen auch bei Betriebsführungen, was sie können und wer sie sind. Zudem beraten und verkaufen sie am Sonntag, 23. April. Doch spielt beim Neckarwiesenfest zwischen 11 und 17 Uhr auch die Unterhaltung eine bedeutende Rolle. Die Firmen haben ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, bei dem Jung wie Alt auf ihre Kosten kommen. Zum Auftakt gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Einzelne Betriebsstätten werden mit einem Zügle – dem „Altstadt-Zuggler“ – verbunden.

Gerade für die Kleinen ist viel geboten: So warten auf sie Hüpfburgen, aber auch ein Gabelstapler- und ein Quad-Parcours. Die Kinder bekommen Luftballons, können sich schminken lassen und auf dem Flohmarkt stöbern oder auch selbst verkaufen. Wer möchte, kann malen, ein Vogelhäuschen basteln oder Fahrzeuge fernsteuern. Spannend wird es beim Fahrradturnier; vergnüglich beim Schokokussschleudern und Hufeisenwerfen.

Livemusik ist geboten, bei Tombolas und Gewinnspielen winken Preise. Gewinnmöglichkeiten bietet auch das Glücksrad. Auf einer Showbühne gibt es mehrere Tanzvorführungen. Die Freiwillige Feuerwehr zeigt bei Übungen ihr Können. Eine Stuntshow wird angekündigt, am Motorrad- und Wheelie-Simulator ist Geschick gefragt.

Bei einem Bücherflohmarkt fließen die Einnahmen in den guten Zweck. Lattenkunst wird präsentiert. Interessierte können ihre Fitness sowie ihre Koordinations- und Reaktionsfähigkeit testen; das Gehen und Laufen werden analysiert. Der Segway-Parcours ist eine Herausforderung. Alte und neue Autos sowie Lastwagen präsentieren sich. Interessierte können einen Kran inspizieren oder in Oldtimern mitfahren. Und auf die Erwachsenen wartet ein außergewöhnlicher Wissenstest: der Theorie-Check für Führerscheinbesitzer.

Auch kulinarisch sind die Firmen in den Neckarwiesen am Sonntag breit aufgestellt. Serviert werden natürlich die Klassiker vom Grill. Als Highlight wird es ein Streetfoodfestival geben – Burger, indische Speisen, Pizza, Eis und Crêpes sind im Angebot. Maultaschen, Hotdogs, Salat und noch mehr Pizza stehen auf der Speisekarte. Auch Süßes wie Popcorn, Kuchen und gebrannte Mandeln ist im Angebot. Die Getränkekarte birgt Vielfalt – ohne und auch mit Alkohol. Unter anderem lässt es sich an der Sektbar und am Kaffeemobil genießen, Wein wird verkostet.