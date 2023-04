1 Die Neckarwiesen bieten einen breiten Branchenmix. Foto: /Roberto Bulgrin

Nach fünf Jahren Pause findet am 23. April im Gewerbegebiet Oberesslingen/Zell wieder ein Neckarwiesenfest statt. Die Unternehmen präsentieren sich, ihre Produkte und Dienstleistungen – und sie haben ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem Jung und Alt auf ihre Kosten kommen.















Erst eine selbst auferlegte Auszeit, dann von der Pandemie zum Stillhalten gezwungen: Die Unternehmen im Gewerbegebiet Oberesslingen/Zell haben eine längere Festflaute hinter sich. Nach fünf Jahren Pause starten sie nun aber mit neuem Schwung durch: Am Sonntag, 23. April, findet von 11 bis 17 Uhr wieder ein Neckarwiesenfest statt – zum dann 15. Mal und im bewährten Format. Zum einen präsentieren sich die Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen und als attraktive Arbeitgeber, auch beraten und verkaufen sie. Zum anderen haben die Betriebe zu diesem Tag der offenen Tür ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommt.

Federführend organisiert wird das Fest von der Standortinitiative Neue Neckarwiesen & Sirnau (SiNN). „Wir sind sehr glücklich, dass wir das Neckarwiesenfest zum 15. Mal veranstalten können“, sagt Thomas Eger, der im SiNN-Vorstand für die Finanzen zuständig ist und einer der Geburtshelfer des Fests war. „Viele Firmen, ein Fest“ lautet die Überschrift, es wird wieder eine Demonstration der wirtschaftlichen Vielfalt und Stärke im größten Gewerbegebiet Esslingens. Laut Thomas Eger soll das Neckarwiesenfest künftig alle zwei Jahre stattfinden.

Nach neuesten Angaben haben sich etwa 300 Unternehmen in den Neckarwiesen angesiedelt. Ein satter Sprung gegenüber den bisher genannten 200 Betrieben, doch beim aktuellen Blick in das Unternehmensregister hat sich in dieser Statistik offenbar Korrekturbedarf ergeben. Die Betriebe in den Neckarwiesen seien mit ihrer Innovationskraft ein zentraler Wirtschaftsmotor für die Stadt, sagt Esslingens Wirtschaftsförderin Christine Clement-Wiegand: „Wir sind sehr stolz, dass dort sowohl Weltmarktführer als auch Hidden Champions aus ganz unterschiedlichen Branchen beheimatet sind.“ Der Gewerbemix im Gebiet mache die lokale Wirtschaft resilienter gegenüber Turbulenzen in einzelnen Märkten und sichere damit den Wohlstand in der Stadt.

SiNN hat das Netzwerk zuletzt auf das Sirnauer Gewerbegebiet ausgedehnt, insgesamt zählen mittlerweile 63 Unternehmen zur Standortinitiative. Diese hat in den vergangenen Jahren entscheidende Impulse bei der Entwicklung des Areals gesetzt. Und die Stadt Esslingen hat sich mit Unterstützung von Bund und Land die Aufwertung des Gebiets zwischen Neckar und Bahngleisen einiges kosten lassen, Millionen wurden in Erscheinungsbild und Infrastruktur investiert: Öffentliche Plätze, Stufen und Steg am Fluss wurden ebenso angelegt wie Kreisverkehr und Parkbuchten. An der Adenauerbrücke entstand der Entreeplatz mit Erweiterung der Skateranlage, Bäume wurden gepflanzt, Wege an renaturierten Bächen angelegt, der Radweg ist ausgebessert, die Dieter-Roser-Brücke saniert, der Abgang zum Oberesslinger Bahnhof aufgehübscht. Mittlerweile ist das diesen Investitionen zugrunde liegende Sanierungsgebiet aufgehoben worden. Doch der Entwicklungsprozess hält an. Nicht zuletzt mit der von der Stadt finanzierten Stelle der Gewerbegebietsmanagerin wird dieser vorangetrieben. Leonie Trautvetter kümmert sich um die Belange im Gebiet und leitet die SiNN-Geschäftsstelle.

SiNN hat ein Miteinander der Firmen im Gewerbegebiet geschaffen, dessen Ursprung im ersten Neckarwiesenfest 2005 begründet liegt. Bunt wie der Branchenmix im 200 Hektar großen, im Jahr 1956 eingeweihten Gebiet (siehe Seite 12 dieser Beilage) ist das Rahmenprogramm beim Neckarwiesenfest 2023, auch kulinarisch wird Vielfalt geboten (siehe Seiten 4, 8 und 9). Alt wie Jung werden ihr Vergnügen finden, aber auch angesichts der Informationen und Präsentationen ins Staunen kommen. 20 Betriebe gewähren Einblick in die vielfältige Unternehmenskultur des Gewerbegebiets. „Im Programm wird für jede und jeden etwas geboten“, sagt Leonie Trautvetter. Und so werden auch die Besucherinnen und Besucher froh sein, dass die Festpause ein Ende hat.

Linienbus

Damit die Unternehmen und Attraktionen beim Neckarwiesenfest am 23. April bequem zu erreichen sind, wird ein Linienbus alle halbe Stunde (beginnend um 11.22 Uhr) seine Schleifen durchs Gewerbegebiet ziehen (Fahrplan und Route siehe Seite 7). Ausgangspunkt ist am Bahnhof in Oberesslingen, man kann also auch mit der S-Bahn anreisen. Der Bus wird die Haltestellen Schwertmühle, Max-Planck-Straße, Zeppelinstraße, Röntgenstraße, Berufliches Schulzentrum und Alleenstraße ansteuern und über Max-Planck-Straße sowie Schwertmühle zurück zum Oberesslinger Bahnhof fahren. Von der S-Bahn-Station Zell ist man zu Fuß schnell im Festgeschehen.

Parkplätze

Autofahrern stehen mehrere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Eberspächer öffnet den Firmenparkplatz an der Eberspächerstraße/unterhalb der Adenauerbrücke. Die Stadtwerke Esslingen laden ins Parkhaus am neuen Standort in der Fritz-Müller-Straße ein. Und auch das Parkhaus bei Kaufland in der Alleenstraße kann genutzt werden. An allen drei Standorten wird das Parken am Sonntag kostenlos möglich sein. Und immer liegt das bequeme Umsteigen in den Pendelbus nahe.