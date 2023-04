1 Foto: Eßlinger Zeitung

Am Sonntag, 23. April, wird es im Hof des Verlagsgebäudes in der Zeppelinstraße von 11 bis 17 Uhr ein Streetfood-Festival geben, als "HockEZe" bezeichnet. Burger, indische Speisen, Pizza, Gegrilltes, Eis und Crêpes sind im Angebot.















Doch die kulinarischen Höhepunkte sind nur eine Seite des Festprogramms. Stündlich werden Führungen angeboten, an fünf Stationen gibt es Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche. Das Wochenblatt Zwiebel organisiert einen Flohmarkt, auf dem Kinder Produkte anbieten können (junge Händler melden sich unter www.zwiebel-es.de an). Auf einem Bücherflohmarkt werden teils antiquarische Restbestände des Bechtle-Verlags zugunsten des Vereins "Gemeinsam helfen" verkauft. Eine "Schaumkuss-Schleuder" sorgt für Vergnügen, Musik erklingt, Kinder werden geschminkt, Luftballons werden verteilt, am Glücksrad winken Preise. Auf der EZ-Homepage wird ein weiteres Gewinnspiel ausgeschrieben. Und der "Altstadt-Zuggler", das Zügle des AMC Mittlerer Neckar, verkehrt als Shuttle zwischen den am Fest beteiligten Firmen. Hier gehts zur Übersichtsseite zum Neckarwiesenfest 2023.