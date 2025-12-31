Neckaruferpark in Esslingen: Grünstreifen am Neckar wird doch noch nicht fertig

1 Auch ein Steg gehört zum Esslinger Neckaruferpark, der seit etwa zwei Jahren zwischen Pliensauturm und Hechtkopf gebaut wird. Foto: Roberto Bulgrin

Der lang ersehnte Esslinger Neckaruferpark sollte eigentlich Ende 2025 fertig sein. Daraus wird nichts: Die Arbeiten dauern wohl noch bis Ostern. Was steckt dahinter?











Link kopiert

Seit Jahrzehnten wird in Esslingen mit einem Park am Neckarufer geliebäugelt. Jahrelang kam man bei dem Projekt kaum voran, bis die Stadt 2018 mit einem Grundstück der Bahn ein Schlüsselelement erwerben konnte. Seither nimmt der Park immer mehr Form an. Eigentlich sollte er bis Ende 2025 fertig sein – auch, damit die hohen Förderzuschüsse abgerufen werden können. Doch daraus wird nichts: Die Stadt hofft nun, dass der Neckaruferpark bis Ostern fertiggestellt werden kann.

Dass es Verzögerungen beim Bau des Neckaruferparks gibt, habe verschiedene Gründe, teilt der städtische Sprecher Marcel Meier mit. Dazu gehörten unter anderem Beprobungen des Bodens, die notwendig geworden seien, weil der Boden mit Schadstoffen belastet gewesen sei. Auch die umfangreichen Abstimmungsverfahren mit Bundesbehörden und dem Wasserschifffahrtsamt hätten immer wieder für Verzögerungen gesorgt. Zuletzt habe zudem der regenreiche Sommer die Arbeiten immer wieder aufgehalten. „Auf die Zuschüsse wirkt sich das aber nicht aus, der Förderzeitraum wird verlängert“, erklärt Meier.

Millionenzuschuss für Neckaruferpark in Esslingen

Bei den Arbeiten am Flussufer zwischen dem Pliensauturm und dem Hechtkopf, wo der Rossneckarkanal in den Neckar mündet, entsteht derzeit ein schmaler Park. Zu diesem gehören neben einem sogenannten Stadtbalkon auf Höhe des Bahnhofs unter anderem auch ein Naturufer, ein kleiner Kiesstrand sowie Spiel- und Sportbereiche. Zudem führen Rad- und Fußwege durch den schmalen Grünstreifen, der an seiner breitesten Stelle gerade einmal 40 Meter misst. Das Projekt kostet rund 9,5 Millionen Euro, wird aber mit rund sechs Millionen Euro bezuschusst.

Bereits Ende der 1990-er Jahre hatten sich Bürgerinnen und Bürger erstmals mit der Idee eines Parks am Neckarufer auseinandergesetzt, im Jahr 2011 war das Vorhaben dann Teil eines städtebaulichen Wettbewerbs für die Weststadt. Doch der Start des Projekts verzögerte sich immer wieder – unter anderem, weil sich die Verhandlungen mit der Bahn über dringend benötigte Flächen immer weiter hinzogen. Im November 2023 erfolgte der Spatenstich, seither wird am Neckarufer gearbeitet.