Neckartenzlingen: Zu zutraulich: Parkplatz-Schwan muss in der Vogelschule nachsitzen

1 Dieser junge Schwan trieb sich auf Discounterparkplätzen herum. Foto: Tierheim Reutlingen

Zweimal innerhalb weniger Tage hat der Tierschutz auf Discounter-Parkplätzen in Neckartenzlingen ein Jungtier eingefangen. Damit der Schwan künftig in Freiheit leben kann, muss er nun artgerechtes Verhalten lernen.











Nanu, den kennen sie doch! Sabine Mayer vom Tierheim Reutlingen staunte nicht schlecht, als sie am vergangenen Montag zu einem Einsatz nach Neckartenzlingen gerufen wurden. Dort war ein junger Schwan auf dem Parkplatz eines Discounters herumgewatschelt. „Dann geh’ ich halt zu Netto“, mag er sich vielleicht gedacht haben – denn bereits am Samstag zuvor hatten die Tierschützer ihn auf dem nicht weit entfernten Aldi-Parkplatz eingesammelt und etwa 400 Meter Luftlinie entfernt am Neckar wieder in die Freiheit entlassen.

Obwohl er dort, wie dem Video des Tierheims in den sozialen Netzwerken zu entnehmen ist, von anderen Wasservögeln freudig in Empfang genommen wurde, hat es ihm in seinem natürlich Umfeld offenbar nicht so gut gefallen.

Schwan von Neckartenzlingen zeigt keine Scheu

Nur zwei Tage später suchte das etwa zwei Jahre alte Tier wieder die Nähe zu Menschen. Von Scheu keine Spur: „Wenn man auf ihn zugegangen ist, ging er zwar weg. Aber er hat nicht gefaucht und hat sich beim Einfangen nicht groß gewehrt“, berichtet Sabine Mayer. Offenbar scheint der Vogel nicht so recht zu wissen, wo er hingehört – vielleicht auch, weil er noch keinen Partner gefunden hat.

Wegen seiner Verhaltensauffälligkeit hat ihn Sabine Mayer noch am Montag ins Nabu-Vogelschutzzentrum in Mössingen gebracht. Auch dort geht man davon aus, dass der einsame Schwan „fehlgeprägt“ ist. Vermutlich hat er eine Bindung zu Menschen, weil er gefüttert worden ist. Für ein Wildtier ist das allerdings nicht gut. Deshalb muss der Schwan nun in einer Voliere „nachsitzen“, um artgerechtes Verhalten zu lernen.

Was tun, wenn man einen Vogel findet?

Wenn Sie einen Vogel gefunden haben, der verletzt, krank oder hilflos erscheint, raten die Experten vom Vogelschutzzentrum folgendes:

Vogel aufnehmen und in einen Karton mit Luftlöchern setzen

In dem Karton sollte eine Bodeneinlage liegen, zum Beispiel ein Handtuch

Wenn sich der Findling innerhalb kurzer Zeit oder über Nacht erholt, am Fundort freilassen

Wenn sich der Vogel nicht erholt oder Sie Hilfe brauchen: Auffangstation oder Tierheim kontaktieren

Im Fall des Schwans aus Neckartenzlingen können selbst die Experten vom Vogelschutzzentrum aber noch nicht sagen, wie lange es dauert, bis er von den Menschen entwöhnt ist. Zunächst wird das Tier, bei dem eine leichte Verletzung festgestellt wurde, erst einmal gesund gepflegt.