1 Der Täter gelangte durch das Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In einer Firma in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) wurden in der Nacht zum Donnerstag Kleidungsstücke gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neckartenzlingen - In der Nacht zum Donnerstag ist ein noch unbekannter Täter in eine Firma in Neckartenzlingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist der Einbrecher zwischen 18 Uhr und drei Uhr nachts durch ein aufgehebeltes Fenster in den Bürokomplex sowie in das Lager des Unternehmens gelangt. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendete er laut ersten Erkenntnissen der Polizei einige Kartons mit Bekleidungsstücken. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.