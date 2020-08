1 Am Freitagnachmittag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Foto: /Foto: SGMG / Kullen

Am Freitagnachmittag hat sich ein auf der B 312 bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Neckartenzlingen - Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Freitagnachmittag auf der B 312 zwischen den Anschlussstellen Neckartailfingen und Neckartenzlingen ereignet hat. Laut Polizeiangaben war ein 51-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Neckartenzlingen mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kam es zur seitlich streifenden Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf. Dessen 61-jährige Fahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schleudern und krachte frontal in einen hinter dem BMW fahrenden Peugeot eines 22-Jährigen.

Die VW-Fahrerin wurde bei der Kollision im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenso wie der leicht verletzte Unfallverursacher vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Peugeot blieb derzeitigen Erkenntnissen nach unverletzt.

Am VW und am Peugeot dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, den die Polizei auf etwa 20.000 Euro schätzt. Der Schaden am BMW wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.