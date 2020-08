1 Die junge Radfahrerin ist schwer verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad gekommen, wobei die 22 -jährige Radfahrerin schwer verletzt worden ist. Die Autofahrerin hatte den Vorrang der jungen Frau missachtet.

Neckartenzlingen - Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Laut Polizeiangaben befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto gegen 19.10 Uhr die Straße Marktplatz und hielt in der Kreuzungsmitte mit der Haupt-/Schulstraße an der Markierung an.

Beim Losfahren missachtete sie den Vorrang einer von rechts kommenden, 22 Jahre alten Fahrradfahrerin, die mit ihrem Rennrad der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Die junge Frau stürzte durch den Zusammenstoß über den Pkw auf die Straße. Die 22-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 3000 Euro.