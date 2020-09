1 Der Täter verschaffte sich über die Gewächshäuser Zutritt zu den Büroräumen und durchwühlte sie (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Freitag Bargeld und ein hochwertiges Musikinstrument aus einer Gärtnerei in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) gestohlen.

Neckartenzlingen - Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in eine Gärtnerei in der Straße In der Ramshalde in Neckartenzlingen eingebrochen. Der Täter verschaffte sich laut der Polizei über die Gewächshäuser Zutritt zu den Büroräumen und durchwühlte sie.

Nach ersten Erkenntnissen stahl er Bargeld und ein hochwertiges Musikinstrument und entkam anschließend ungesehen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.