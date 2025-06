Neckartenzlingen: 49-Jährige zieht sich bei Arbeitsunfall schwere Verletzungen zu

1 Mit einem Rettungshubschrauber kam die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Mitarbeiterin einer Firma in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstag im Lager schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.











Eine 49-jährige Mitarbeiterin einer Firma in der Stuttgarter Straße in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau war demnach gegen 16 Uhr im Lagerbereich des Betriebes mit Transportarbeiten beschäftigt. Hierbei prallte sie nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem elektrisch angetriebenen Flurförderfahrzeug gegen ein Regal und wurde dadurch teilweise eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Klinik, nachdem ein Notarzt sie an der Unfallstelle behandelt hatte.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache, die von der Verkehrspolizei Esslingen geführt werden, dauern an.