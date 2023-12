Neckartenzlingen: 25-jähriger Polizist bei Unfallaufnahme von Auto erfasst

1 Ein Autofahrer verletzte sich bei einem Unfall, ein Polizist bei der Unfallaufnahme. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie

Ein Autofahrer übersah am Donnerstagabend offensichtlich einen Polizisten, der einen Unfall auf der Landesstraße bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) aufgenommen hat. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.











Ein 25-jähriger Polizeibeamter ist laut Polizei bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der Landesstraße bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) verletzt worden.

Der Polizist war bei einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Einsatz: Eine 79-Jährige bog mit ihrem Auto gegen 16.15 Uhr von der Straße In der Ramshalde nach links auf die Landstraße in Richtung Neckartenzlingen ab. Dabei hatte sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei den Abstand eines aus dieser Richtung heranfahrenden Autos falsch eingeschätzt und es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedesfahrer versuchte laut Polizeiangaben noch vergeblich auszuweichen und kam nach mehreren Metern in einer Wiese zum Stehen.

Der Mercedesfahrer verletzte sich leicht und wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend für weitere Untersuchungen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

66-Jähriger übersieht wohl den Polizisten

Ein mit einer Warnweste bekleideter Polizeibeamter sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Gegen 18.20 Uhr wurde er dabei von dem Auto eines in Richtung Bempflingen fahrenden 66-Jährigen erfasst. Der Rettungsdienst brachte den Beamten zur weiteren Behandlung und Versorgung in eine Klinik. Er konnte seinen Dienst daraufhin nicht mehr fortsetzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Beamte leicht verletzt worden.