Unbekannte haben in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) auf einem Feld 16 Strohballen in Brand gesteckt. Die Löscharbeiten in der Nacht zum Donnerstag dauerten mehrere Stunden.















Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag auf einem Feld in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) mehrere Strohballen in Brand gesteckt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer gegen 23 Uhr bemerkt.

Ein Landwirt hatte bis etwa 22.45 Uhr auf seinem Feld an der B297 im Bereich des Kreisverkehrs an der Robert-Bosch-Straße Stroh zu Ballen gepresst. Kurz darauf bemerkte er, dass Licht auf seinem Feld schien und ging nach dem Grund sehen. Er bemerkte, dass alle 16 zuvor gepressten Strohballen lichterloh brannten und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die 27 ausgerückten Feuerwehrleute konnten den Brand schnell kontrollieren und so verhindern, dass die Flammen auf weitere landwirtschaftliche Flächen übergriffen.

Löscharbeiten ziehen sich über Stunden hin

Schließlich konnten alle Feuer gelöscht werden, die Arbeiten zogen sich jedoch bis um 2 Uhr in der Nacht. Die Polizei fahndete unterdessen sofort nach mutmaßlichen Tätern, konnte jedoch keine Tatverdächtigen feststellen. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 1000 Euro. Unter den Telefonnummern 07 11 / 399 00 oder 071 27 / 322 61 bittet die Polizei um Zeugenhinweise.