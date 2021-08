1 Auch wenn es nicht immer so luxuriös wie hier ausfällt – immer mehr Menschen erfüllen sich den Traum vom Wintergarten. Foto: Rehm/privat

Der Wintergartenbauer Sieghard Rehm muss seine Kundschaft oft lange vertrösten. Die Nachfrage im Bereich Wohnen mit Glas ist gewaltig gestiegen – und hat während der Corona-Pandemie noch zusätzlichen Schwung erhalten.

Neckartailfingen - „Das Schöne an unserem Beruf ist: Wir erfüllen Träume und schaffen für Menschen Lieblingsplätze.“ Sieghard Rehm lacht. In dritter Generation leiten der 45-Jährige und seine Brüder Christof und Friedhelm das 1953 vom Großvater gegründete Familienunternehmen Glashaus Rehm in Neckartailfingen (Kreis Esslingen). Ursprünglich war die Firma als Schreinerei an den Start gegangen, doch dann ist Sieghard Rehms Vater Theodor in die Rolle des Wintergartenpioniers geschlüpft.