Unsittliches Verhalten am See

1 Mehre Badegäste wendeten sich wegen des 23-Jährigen an den Sicherheitsdienst. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Ein 23-Jähriger lief am Samstagnachmittag nackt rund um den Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) und belästigte dadurch Badegäste.















Ein 23-Jähriger ist am Samstagnachmittag am Aileswasensee in Neckartailfingen unsittlich aufgetreten. Gegen 17.45 Uhr umrundete der nackte Mann laut Polizeiangaben mit teils erigiertem Penis den See, woraufhin sich mehrere Badegäste an den Sicherheitsdienst wendeten.

Die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter konnten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten, wogegen sich der 23-Jährige wehrte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen hinsichtlich mehrerer Straftaten aufgenommen.