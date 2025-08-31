1 Bei einer Auseinandersetzung in einer Tankstelle in Neckartailfingen haben sich zwei Männer leicht verletzt. Foto: Daniel Vogl/dpa

Zwei Männer sind am Sonntag in einer Tankstelle in Neckartailfingen in Streit geraten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzung.











Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen zwei Männer im Alter von 19 und 45 Jahren. Am Sonntagmorgen gegen 0.50 Uhr gerieten ein 45-Jähriger und ein 19-Jähriger in einer Tankstelle in der Tübinger Straße in einen verbalen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung packte der 45-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten am Hals und schob ihn gegen eine Wand. Daraufhin schlug der 19-Jährige mit der Faust in das Gesicht des 45-Jährigen.

Zwei Männer werden bei Streit in Neckartailfingen leicht verletzt

Beide Männer erlitten im Zuge des Streits leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei lehnten die Kontrahenten eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab und wollten sich stattdessen eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.