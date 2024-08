Neckartailfingen im Kreis Esslingen: Motorradfahrer kracht gegen Ampel – und wird schwer verletzt

1 Ein Mann ist bei einem Motorradunfall im Kreis Esslingen schwer verletz worden (Symbolbild). Foto: David Young/dpa/David Young

Ein Motorradfahrer hat im Kreis Esslingen die Kontrolle über sein Gefährt verloren. Der 42-Jährige rutscht von der Straße und wird schwer verletzt.











Link kopiert

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten, als er mit einem Mast und einer Ampel zusammengestoßen ist. Der 42-Jährige sei mit seiner Husqvarna von Tübinger Straße in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) abgekommen, teilte die Polizei mit. Andere Fahrer waren an dem Unfall, der sich gegen 21 Uhr am Freitag ereignete, demnach nicht beteiligt.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Einen Führerschein besaß er laut Polizei nicht. Sie schätzt den Schaden an Ampel und Motorrad auf rund 4500 Euro.