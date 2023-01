7 Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Foto: SDMG/SDMG

Bei einem Brand in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag vier Personen verletzt, darunter eine 100-jährige und Ihre Pflegerin. Den Spuren zufolge war das Feuer am Christbaum ausgebrochen.















Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus mit Anbau in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag vier Menschen verletzt, darunter eine 100 Jahre alte Frau. Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr nach Angaben der Polizei vom Freitag in die Bergwiesenstraße gerufen. Offenbar war am Christbaum im Wohnzimmer der Hauptwohnung ein Brand ausgebrochen, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. „Die größten Brandspuren gab es in diesem Bereich“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Zeitung auf Nachfrage. Eine genaue Ursache, etwa ob Baumschmuck oder Kerzen die Flammen verursacht haben könnten, lasse sich aber nicht mehr rekonstruieren, „da von dem Baum nicht mehr viel übrig ist“.

Der Brand breitete sich rasch auf den gesamten Dachstuhl aus. Die 100 Jahre alte Bewohnerin des Anbaus befand sich zur Zeit des Brandes gemeinsam mit ihrer 58-jährigen Pflegekraft berechtigterweise in der Hauptwohnung. Beide erlitten beim Brand Rauchgasvergiftungen und mussten stationär in Kliniken aufgenommen werden. Zudem musste ein Ehepaar, das in der Nachbarschaft wohnt und zur Hilfe geeilt war, ebenfalls wegen Rauchgasvergiftungen ambulant behandelt werden.

Die Eigentümerin des Hauses befand sich zur Brandzeit nicht im Haus. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist ein Schaden entstanden, den die Polizei auf 300 000 bis 400 000 Euro schätzt. Die Feuerwehr war mit 39 Kräften in sechs Fahrzeugen im Einsatz, dazu kamen neun Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit 17 Personen.