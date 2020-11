1 Warum die Männer in einen Streit gerieten, ist noch unklar (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist es am Sonntag zu einem Streit in einem Flüchtlingsheim gekommen. Zwei Männer wurden leicht verletzt.

Neckartailfingen - Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nürtinger Straße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 31-Jähriger mit einem 23 Jahre alten Mitbewohner gegen 15.15 Uhr in Streit geraten. Dieser endete in einem Gerangel, bei dem auch ein Stock und ein Messer zum Einsatz gekommen sein sollen. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus.