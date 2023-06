1 Auf dem Gelände des künftigen Quartiers Neckarspinnerei in Wendlingen bauen Studierende der Architektur aus Stuttgart eine Bauhütte für das NQ Festival_02. Foto:

Mit einem Festival am 8. Juli beteiligt sich die Neckarspinnerei in Wendlingen am ersten Festival im Vorfeld der Internationalen Bauausstellung 2027.















Link kopiert

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch die Internationale Bauausstellung (IBA), die in vier Jahren in Stuttgart und der Region stattfinden wird. Bereits im Vorfeld wird es dazu in diesem Jahr und 2025 Festivals geben, die einen Blick auf das bereits Erreichte ermöglichen sollen und auf die anstehenden Herausforderungen auf dem Weg ins IBA-Jahr 2027.