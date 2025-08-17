Neckarinsel in Stuttgart: Baden im Neckar – „Warum kann einem verboten werden, die Natur zu nutzen?“

Baden im Neckar – „Warum kann einem verboten werden, die Natur zu nutzen?“

12 Idyll mitten in einem Knäuel aus Infrastruktur: Tim Schaffarczik (r.) gehört zu denen, die im Neckar baden wollen. Foto: privat, Lichtgut/Christoph Schmidt

In der Seine in Paris haben 2025 drei Flussfreibäder aufgemacht. Am Neckar in Stuttgart kann man davon nur träumen. Von jungen Leuten, die trotz aller Hindernisse daran glauben.











Link kopiert

Der Ort hat etwas von einem anderen Planeten. Er liegt inmitten eines Knäuels aus Infrastruktur: Schifffahrtsstraße, Stadtautobahn und Zugbrücke. Dort lässt sich erahnen, wie es wäre, in einer Stadt am Fluss zu wohnen. Ein Fluss, der nicht eingemauert vorbeirauscht, sondern in den man die Füße hängen oder sich treiben lassen kann. Ja, davon träumen sie hier.