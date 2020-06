1 Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa Foto: dpa/Jens Wolf

Leichte Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer in Neckarhausen zugezogen als er auf ein Auto aufgefahren ist.

Nürtingen - Leicht verletzt hat sich ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Neckarhausen, wie die Polizei berichtet. Gegen 14.45 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Nürtinger Straße/ B 297 in Richtung Nürtingen. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 63-Jähriger an der Einmündung zur Schumannstraße seinen Wagen abgebremst hatte, um nach links abzubiegen. Der Rollerfahrer konnte den anschließenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.