1 Ein Schiff wird kommen... Der Hafen in Plochingen gehört zu den eher kleineren Häfen der Binnenschifffahrt in Deutschland. Foto: /Johannes M. Fischer

Die Schleusenbecken im Neckar sind ausgelegt für Schiffe mit einer Länge von bis zu 105 Metern. Die meisten Binnenschiffe sind aber 135 Meter lang. Für die Häfen in Plochingen und Stuttgart ist das ein Problem. Sie pochen auf einen raschen Ausbau.















Der Hafen in Plochingen will wachsen. Und die Nachfrage aus der Wirtschaft ist da. Zwischen 400 und 500 Schiffe kämen zurzeit jährlich nach Plochingen, um Güter zu verladen, so der Hafen-Geschäftsführer Gerhard Straub. „Es wären deutlich mehr, wenn hier größere Schiffe durch die Schleusen passen würden“, vermutet Straub. Zum Vergleich: In Stuttgart werden etwa 1000 Schiffe im Jahr abgefertigt. Allerdings hat die Landeshauptstadt dasselbe Problem wie Plochingen. Auch hier könnte man wachsen, ist der dortige Hafenchef Carsten Strähle überzeugt. Aus seiner Sicht steht dabei mehr auf dem Spiel als nur das Hafengeschäft. „Für den Hafen Stuttgart ist der Ausbau ein unverzichtbarer Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Region zu erhalten“, meint Strähle.