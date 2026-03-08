1 Im Januar wurde die alte Rutsche im Neckarfreibad abgebaut. Sie wird durch eine neue ersetzt. (Archivbild) Foto: Stadtwerke Esslingen

Sie stand für ein teures Vergnügen: Die große Rutsche im Esslinger Neckarfreibad war in die Jahre kommen und der Unterhalt teuer. Nun wird sie ersetzt.











Link kopiert

Esslinger müssen gar nicht bis zum Jahreswechsel warten. Sie können sich bereits Anfang Mai „einen guten Rutsch“ wünschen. Denn im Neckarfreibad in der Kurt-Schumacher-Straße 2 bis 4 in der Nähe des Landratsamtes wird zu Saisonbeginn ein kurvenreiches Extravergnügen aufgebaut: Eine neue XXL-Rutsche wird installiert.

Vergnügen mag sie zwar noch bereitet haben. Doch für die Stadt Esslingen war sie ein teurer Spaß. Denn die alte Rutsche im Neckarfreibad war in die Jahre gekommen. Sie sei mittlerweile rund 30 Jahre alt, teilt das städtische Pressereferat auf Nachfrage mit: „Die Instandhaltung war immer kostenintensiver geworden.“ Darum wurde der Kostenbringer entfernt. Die alte Rutsche und der Turm seien im Januar abgebaut worden.

Ein Teil wurde aber für ihre Nachfolgerin am Standort belassen. „Teile des Fundaments und der Unterkonstruktion werden für die neue Rutsche wiederverwendet“, sagt Isabelle Butschek von der städtischen Pressestelle. Die neue Bahn steht ebenfalls für ein ausgedehntes Rutschvergnügen. Mit einer Streckenlänge von 70 Metern führt sie ins kühle Nass: „In Links- und Rechtskurven geht es vom Einstieg in sechs Metern Höhe hinab ins Wasser“.

Neue Rutsche führt in einen separaten Auslaufbereich

Mit dem Start der Freibadsaison können Badefans die neue Rutsche einweihen. Sie endet nicht wie ihre Vorgängerin direkt im Nichtschwimmerbecken. Die neue Rutsche führt in einen separaten Auslaufbereich: „Dadurch gibt es zum einen mehr Platz im Nichtschwimmerbecken, zum anderen wird durch diese Veränderung die Sicherheit der Badegäste erhöht.“

30 Jahre alt war die Rutsche im Neckarfreibad in Esslingen. Sie wurde nun abgebaut. Zum Saisonstart wird eine neue Rutsche installiert Foto: Stadtwerke Esslingen

Freibad-Saison startet in Esslingen und Berkheim am 1. Mai

Die Tiefbauarbeiten für die Installierung der neuen Rutsche werden nach Angaben von Holger Koller, dem Pressesprecher der Esslinger Stadtwerke (SWE), seit Februar und noch bis in den März hinein durchgeführt. So würden die Fundamente gelegt: „Im Verlauf von März und April werden die Rutschenelemente, das neue Auslaufbecken und die Badewassertechnik installiert.“

Die neue Rutsche, die aus Glasfaser-Kunststoff bestehe, sei die wesentliche Neuerung der kommenden Saison. Im letzten Jahr seien die Angebote in den Kinderbereichen erweitert worden – etwa mit einem Klettergerüst im Freibad Berkheim und zusätzlichen Kinderspielanlagen im Neckarfreibad. Doch ein paar Wochen müssen Badehosen, Badeanzüge und Bikinis noch in den Schubladen bleiben. Laut den Stadtwerken Esslingen öffnen das Neckarfreibad und das Freibad in Berkheim ab Freitag, 1. Mai, ihre Pforten. Das Team bereite sich aktuell auf die neue Saison vor. Im Merkel’schen Schwimmbad gelten ab dem 1. Mai dann die Sommer-Öffnungszeiten.