5 Ein Opel-Fahrer fuhr am Dienstagabend auf die Kreuzung, dann krachte es. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Am Dienstagabend sind in Nürtingen (Kreis Esslingen) zwei Autos heftig zusammengeprallt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Nürtingen - An der Neckarbrücke in Nürtingen sind am Dienstagabend zwei Fahrzeuge heftig zusammengeprallt. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Opel-Fahrer gegen 22.15 Uhr von der Brücke nach links auf die B313 in Richtung Neckartailfingen abbiegen. Auf der Kreuzung stieß er mit einem BMW-Cabrio zusammen. Dabei wurden die Airbags beider Fahrzeuge ausgelöst.

Die Person oder die Personen, die in dem Cabrio saßen, sind nach ersten Informationen von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Wie viele Personen sich bei dem Zusammenstoß insgesamt verletzt haben, ist noch unklar. Ebenso ist noch nicht bekannt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt.