1 Demnächst wechselt die Baustelle auf die andere Seite. Die Verkehrsführung ändert sich dann, die stadteinwärtige Fahrtrichtung bleibt jedoch bestehen. Foto: aia/Karin Ait Atmane

Die Otto-Konz-Brücke und die verlängerte Hafenbrücke in Plochingen sind seit Monaten ein Nadelöhr. Unter der Sanierung leiden die Autofahrer und die Firmen im Hafen. Auf der ersten Brückenseite sind die Arbeiten demnächst abgeschlossen.

Plochingen - Seit Anfang Mai haben die Otto-Konz- und die verlängerte Hafenbrücke in Plochingen wegen Sanierungsarbeiten nur noch eine Fahrspur. Der Verkehr rollt an diesem „Haupteingang“ zur Stadt von der B 10 her nur noch stadteinwärts. Wer aus Plochingen raus will, muss andere Wege nehmen. Die Situation hat sich etwas eingependelt, bleibt aber angespannt, vor allem für die Firmen im Hafen.