1 Die neue Esslinger Neckarbrücke geht der Vollendung entgegen. Foto: Roberto Bulgrin

Nach den Sommerferien soll die neue Brücke, die Mettingen mit Brühl und Weil verbindet, eingeweiht werden. An diesem Montag fällt die Entscheidung, ob sie wie ihre Vorgängerin nach Hanns Martin Schleyer benannt wird. Jetzt äußert sich auch ein Sohn Schleyers zu der Debatte.















Am Neubau der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke hat der Endspurt begonnen. Ob die neue Brücke nach ihrer Einweihung im September den Namen ihrer Vorgängerin tragen soll, wird seit Monaten in Esslingen heiß diskutiert. Nun soll an diesem Montag im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats die Entscheidung fallen. Die Stadtverwaltung rät, dass das neue Bauwerk „Mettinger Brücke“ heißen soll. Doch die Meinungen sind geteilt: Während die Befürworter einer Umbenennung auf Schleyers Rolle in der NS-Zeit verweisen, finden diejenigen, die den Namen behalten wollen, dass Schleyer nicht nur als Opfer des RAF-Terrors in den 70er Jahren, sondern auch wegen seiner engen Beziehung zu Esslingen weiter der richtige Namensgeber sei.