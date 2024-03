B27 komplett gesperrt: Supermarkt in Mosbach brennt – Flammen greifen über

7 Als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, steht das Gebäude bereits in Flammen. Foto: dpa/Marco Priebe

Am helllichten Tag, zur besten Einkaufszeit steht ein Supermarkt in Mosbach in Flammen. Doch dabei bleibt es nicht.











Ein Supermarkt in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Montag in Brand geraten. Die Flammen hätten sich auf ein angrenzendes Einkaufszentrum ausgeweitet, sagte ein Polizeisprecher. Dazu gehörten ein Schuhgeschäft und ein Elektronikmarkt. Verletzte gab es bis zum frühen Abend nicht. Es sei davon auszugehen, dass sich am Nachmittag viele Menschen in den Geschäften aufgehalten hätten, sagte der Sprecher.

Dichte, dunkle Rauchwolken waren weithin zu sehen. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten, teilte die Polizei mit. Die Beamtinnen und Beamten evakuierten umliegende Gebäude und Parkplätze, die Einsatzkräfte sperrten das Gelände weiträumig ab. Unter anderem war auch die Bundesstraße 27 komplett gesperrt.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden

Ein Polizeihubschrauber unterstütze die Feuerwehr aus der Luft, sagte der Sprecher. Dabei gehe es zum einen darum, die Ausweitung des Feuers im Blick zu haben, aber auch den Verlauf für die spätere Auswertung zu dokumentieren. Der Sprecher ging am Abend davon aus, dass sich der Einsatz mindestens bis in den Morgen ziehen würde. Selbst wenn der Brand an sich gelöscht sei, müssten mögliche neu entstehenden Glutnester überwacht werden.

Die Brandursache musste die Polizei noch ermitteln. Hierzu vermochte der Sprecher zunächst nichts zu sagen. Auch zur Schadenssumme gab es am Montagabend keine Informationen.