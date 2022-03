1 Nach Angaben der Polizei war die Seniorin durch das hintere Tor ihre Garage auf das Grundstück gestürzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Binau - Eine Seniorin ist in Binau (Neckar-Odenwald-Kreis) in ihrem Auto einen Abhang hinunter in einen Garten gestürzt und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr die 82 Jahre alte Frau am Dienstag durch das zweite Tor ihrer durchgängigen Garage. Die Ursache war zunächst unklar. Auf dem abschüssigen Grundstück dahinter stürzte die Frau in ihrem Auto den Abhang hinunter und landete auf einer Hütte in dem dort liegenden Garten. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf 10.000 Euro.