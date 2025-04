Neckar-Odenwald-Kreis: Mann mit Machete kommt in die Psychiatrie

Mann mit Machete kommt in die Psychiatrie

1 Polizeieinsatz im Neckar-Odenwald-Kreis. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

In einem Park sehen Zeugen einen Mann, der eine Machete bei sich hat. Sofort rückt die Polizei aus.











Ein Mann hat mitten in der Nacht mit einer Machete in einem Park in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst: Nachdem Zeugen ihn damit sahen, riefen sie die Beamten.

Die überprüften den 24 Jahre alten Mann und fanden bei ihm Drogen. Die Machete hatte der Mann da bereits in ein Gebüsch neben sich geworfen. Der 24-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und später in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.