Neckar als Wasserstraße: Land drängt auf Ausbau der Neckarschleusen
Der Ausbau der Neckarschleusen – hier die Anlage in Bad Cannstatt – ist seit längerem zwischen Land und Bund umstritten. Foto: dpa

In einem gemeinsamen Brief fordern die Landesminister Hermann und Strobl den Bund auf, die Pläne für den Ausbau der Neckarschleusen wieder aufzunehmen – trotz gestiegener Kosten.

Das Land unternimmt einen weiteren Vorstoß, den Ausbau der 27 Neckarschleusen zwischen Plochingen und der Mündung in Mannheim, voranzubringen. In einem gemeinsamen Brief appellieren Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) „die Fehlentscheidung Ihres Vorgängers zu korrigieren.“ Im Sommer 2024 hatte der damalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Ausbau der Schleusen unter Hinweis auf gestiegene Kosten von der Tagesordnung genommen.

