1 Eines der Feuerwehrhäuser in Aichtal beherbergt Geflüchtete. Foto: Roberto Bulgrin

Die Polizei ermittelt gegen einen Feuerwehrmann aus Aichtal. Er soll eine Nazi-Parole gerufen haben. Das erinnert an einen Vorfall in Leonberg.















Der Staatsschutz ermittelt gegen einen Feuerwehrmann aus Aichtal, der eine Naziparole gerufen haben soll. Der Vorgang kam am Freitag durch die Information eines Lesers unserer Zeitung an die Öffentlichkeit, obwohl er bereits einige Zeit zurückliegt. Der Fall erinnert an ein ähnliches Vorkommnis in Leonberg am vergangenen Samstag: Dort wurden über den Lautsprecher eines Einsatzfahrzeugs rechtsradikale und antisemitische Parolen gerufen.