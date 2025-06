Naturtheater Grötzingen: Vor der „Schatzinsel“ gibt es Gegrilltes – Familienstücke im Grünen

1 Im Abendprogramm ist Robert Louis Stevensons „Die Schatzinsel“ zu sehen. Foto: Naturtheater Grötzingen

Das Naturtheater Grötzingen startet am Samstag, 14. Juni, mit Robert Louis Stevensons Piratengeschichte „Die Schatzinsel“ in die neue Saison. Beginn ist um 20.30 Uhr. Astrid Lindgrens „Pippi auf den sieben Meeren“ feiert am Sonntag, 15. Juni, um 15 Uhr im Naturtheater zwischen Wiesen und Bäumen auf dem Galgenberg Premiere. Bis 9. August stehen auf der Freilichtbühne 34 Vorstellungen auf dem Plan.

Das Abendstück Mit „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson spricht das Theater diesmal die ganze Familie an. Bis 9. August sind jeden Samstag ab 20.30 Uhr 14 Vorstellungen geplant. Die Bühnenfassung für den Roman hat Christian Müller geschrieben, der auch Regie führt. Das Stück ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet. „Wir haben dieses Jahr ein Stück für den Abendspielplan ausgewählt, das alle Generationen anspricht“, sagt die künstlerische Leiterin Kerstin Schürmann.

Unsere Empfehlung für Sie Komponist Magnus Reichel im Naturtheater Grötzingen Die wilde Musik der Straßenkinder Mit den Laien vom Naturtheater Grötzingen arbeitet der Profi Magnus Reichel gern. Der Komponist hat dieses Jahr die Musik für beide Produktionen geschrieben.

„Pippi“ auf der Bühne Mit dem Kinderbuchklassiker „Pippi auf den sieben Meeren“ setzt die Regisseurin Marion Jeiter einen Kinderbuchklassiker in Szene, der Jungs und Mädchen seit Generationen begeistert. 17 Vorstellungen sind jeweils sonntags um 15 Uhr geplant; dazu kommen Vorstellungen für Schulen und Kindergärten. Das Kinder- und Jugendensemble setzt die abenteuerliche Geschichte von der bärenstarken Heldin in Szene. Der Abend ist für Jungen und Mädchen ab vier Jahren gedacht.

Amateurtheater mit Profis Jung und Alt stehen im Naturtheater Grötzingen gemeinsam auf der Bühne. Die Laien aus Aichtal und der Umgebung spielen in ihrer Freizeit. Für die Inszenierungen engagiert der rührige Theaterverein Profis. Der „Schatzinsel“-Regisseur Christian Müller etwa hat beim Jungen Ensemble Stuttgart und an vielen anderen Häusern in Deutschland Regie geführt. Die Schauspielerin und Regisseurin Marion Jeiter macht mit ihren Projekten für Kinder und Erwachsene über Esslingen hinaus von sich reden. Seit Jahren verbindet die Bühne eine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Magnus Reichel, der 2025 die Musik für „Pippi“ komponiert hat.

„Pippi auf den sieben Meeren“ ist das diesjährige Kinderstück. Foto: Naturtheater Grötzingen

Parken Bei schönem Wetter ist der Parkplatz direkt gegenüber dem Naturtheater geöffnet. Die Wiese bietet Platz für die vielen Autos, die aus der ganzen Region ins Naturtheater kommen. Wenn das Wetter schlecht und die Wiese matschig ist, parken die Besucherinnen und Besucher am Straßenrand. Weitere Plätze gibt es in der Ortsmitte. Da sollte man rechtzeitig anreisen, um den Fußweg von bis zu zehn Minuten zu schaffen. An den Theaterabenden gibt es Ordner-Teams, die dafür sorgen, dass alle schnell eine Platz finden. Für Menschen mit Behinderung gibt es einen barrierefreien Parkplatz am Straßenrand bei der Kasse. Das Theater hat 850 Plätze – manche Vorstellungen sind schon ausverkauft.

Picknick im Grünen Mit Gegrilltem, Süßigkeiten und Getränken sorgen die vielen Ehrenamtlichen im Naturtheater dafür, dass der Theaterbesuch ein Erlebnis wird. Auch an Vegetarier ist gedacht. Beim Erwachsenenstück gibt es Sekt und Bier. Nachmittags gibt es Kaffee und Limo für die Kinder. Schlangen bilden sich auch am Eisstand. Dass der Betrieb an den Essens- und Getränkeständen reibungslos läuft, dafür trägt Dirk Schürmann Sorge. Bierbänke, Stehtische und die grüne Wiese, umrahmt von einem Wäldchen, laden zum Picknick ein.

Kartenvorverkauf über die Homepage: https://naturtheater-groetzingen.de