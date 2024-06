Naturtheater Grötzingen: „Glöckner von Notre Dame“: Gelungene Premiere

1 Die Premiere des Stücks „Der Glöckner von Notre Dame“ in Grötzingen. Foto: Hans-Günther Driess

Das Stück „Der Glöckner von Notre Dame“ im Naturtheater Grötzingen ist ein Gesamtkunstwerk. Eine gelungene Verschmelzung von Schauspiel, Bühnenbild, Musik, Tanz, Akrobatik, Tontechnik und Lichtdesign.











Aktueller denn je ist in unseren Tagen die Thematik des Bühnendramas „Der Glöckner von Notre Dame“ nach dem weltberühmten Roman von Victor Hugo (1831). Es ist eine Geschichte über menschliche Abgründe, Missachtung der Menschenwürde, seelische, körperliche und sexuelle Misshandlung, Flucht, Vertreibung und Ausgrenzung, aber auch Zusammenhalt und Liebe. „Die im Stück enthaltenen Vorurteile gegen Mitmenschen entsprechen in keiner Weise dem Geist unseres Theaters“, federte Svenja Hasenberg vom Vorstand des Naturtheaters Grötzingen bei der Premiere vorsorglich die Darstellung von Ausgrenzung und Gewalt in einigen Szenen ab.