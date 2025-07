Naturspektakel: Erneuter Vulkanausbruch auf Island

Wetter-Kapriolen 2025 Wann sind die Hundstage?

Am 23. Juli beginnen die Hundstage – kalendarisch die heißesten Tage des Jahres in Deutschland. Bis zum 23. August soll eine Hitzewelle auf die nächste folgen. Doch ob es in diesem Jahr so kommt, ist angesichts der Wetterkapriolen 2024 ungewiss.