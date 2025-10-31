Naturschutztag in Plochingen: Über Wölfe, Streuobstwiesen und den Flächenverbrauch auf den Fildern

1 Beim ersten Naturschutztag in Plochingen ging’s auch raus ins Freie. Foto: Tim Kirstein

Zum zweiten Mal findet am nächsten Samstag, 8. November, im Umweltzentrum Neckar-Fils ein Naturschutztag statt. Das Publikum darf sich auf spannende Vorträge freuen.











Es geht unter anderem um Fledermäuse, um Streuobstwiesen, aber auch um Landschaftsverbrauch und um Herdenschutz. Am Samstag, 8. November, findet im Umweltzentrum Neckar-Fils auf dem Plochinger Bruckenwasen von 10 Uhr an zum zweiten Mal ein Naturschutztag statt.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr haben die Kreisverbände von BUND und Nabu sowie der hiesige Arbeitskreis des Landesnaturschutzverbands (LNV) die Veranstaltung abermals gemeinsam organisiert. Und einmal mehr konnten interessante Referenten gewonnen werden. Dazu gehört Professor Willfried Nobel von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), der auf den immer noch ungebremsten Flächenverbrauch auf den Fildern eingehen wird, wie es in einer Pressemitteilung der Organisatoren heißt.

Eine breite Themenpalette

Mit von der Partie ist auch Michael Schramm, der als einer von zwei Geschäftsführern den Verein Gewässerbündnis Baden-Württemberg vorstellt und über dessen Tätigkeiten berichten wird. Jens Häußler von der Obst- und Gartenbauberatung des Landkreises Esslingen wiederum hat seinen Vortrag unter die Fragestellung „Haben unsere Streuobstwiesen eine Zukunft?“ gestellt und wird über den Zustand der hiesigen Kulturlandschaft informieren.

Zwei tierische Themen komplettieren das Programm: So sprechen Susanne und Markus Röhl über das Thema „Die Rückkehr großer Beutegreifer – Aktuelles über Wölfe und Herdenschutz in Baden-Württemberg“, während Robert Pfeifle vom Nabu Antworten auf die Frage liefert, wie es den Fledermäusen im Lande geht.

Um Anmeldung wird gebeten

Moderiert wird der Naturschutztag, der um 10 Uhr beginnt und bis etwa 15.30 Uhr dauert, von Verena Schiltenwolf, der Sprecherin des LNV-Arbeitskreises. Für Verpflegung während der Mittagspause ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden und um eine Anmeldung per E-Mail an info@nabu-kreis-es.de gebeten.