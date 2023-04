Leinfelden-Echterdingen Polizei erwischt Betrunkenen zweimal am Steuer

Am Freitag hat die Polizei in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen 37-Jährigen gleich zweimal innerhalb weniger Stunden betrunken beim Autofahren erwischt. Der Mann war nur wenige Stunden nach der ersten Kontrolle in der Nacht wieder betrunken ins Auto gestiegen.