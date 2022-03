Naturschutz in Esslingen

1 Auf der Rüderner Heide rund um die Katharinenlinde sind Naturschutzmaßnahmen für Eidechsen und andere Tiere umgesetzt worden. Foto: Roberto Bulgrin

Rund um die Katharinenlinde in Rüdern entsteht ein Habitat für Eidechsen – mit Sonnendeck und Rückzugsräumen. Einziehen werden dort demnächst die Tiere, die in der Neuen Weststadt ihren angestammten Lebensraum verloren haben.















Eidechsen geht es in Esslingen bestens. Denn die Reptilien bekommen, wovon Normalsterbliche nicht einmal zu träumen wagen – De-luxe-Wohnraum in bester Lage zum Nulltarif. Auf der Rüderner Heide rund um die Katharinenlinde wird für sie und andere Tiere wie Fledermäuse, Insekten oder Vögel ein Edel-Habitat mit vielen Extras geschaffen. Im Februar vergangenen Jahres war der Startschuss für die Arbeiten gewesen. Nach über einem Jahr sei die Umgestaltung nun weitgehend abgeschlossen, sagt Sascha Arnold vom städtischen Grünflächenamt. Nun gehe es an den Feinschliff.