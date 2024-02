Naturschutz in der Region Stuttgart: Sollen Biber nun auch hier abgeschossen werden?

Naturschutz in der Region Stuttgart

1 Der Biber ist in den vergangenen Jahren immer mehr in Baden-Württemberg heimisch geworden. Foto: imago//Grundler

Der Biber breitet sich immer weiter in Baden-Württemberg aus. Im Alb-Donau-Kreis wurden erstmals Exemplare mit Genehmigung getötet. Wir haben nachgehakt, ob es auch bei uns so weit kommen wird.











Noch bis vor wenigen Jahren waren Biber in der Region Stuttgart eine echte Rarität, inzwischen ist der Nager hier wieder heimisch geworden. „In fast allen Landkreisen des Regierungsbezirks Stuttgart gibt es inzwischen feste Biberreviere“, heißt es in einem Flyer des Regierungspräsidiums. In den Landkreisen Göppingen, Rems-Murr und Esslingen sind die Biberpopulationen besonders hoch.