Naturschutz im Kreis Esslingen: Was machen Ziegen im Esslinger Steinbruch?
1
Rangstreitigkeiten kann es schon geben: Die Herde im ehemaligen Steinbruch Nonnenklinge besteht aus etwa zehn Tieren. Foto: Roberto Bulgrin

Zickig, zackig, nützlich: Im ehemaligen Steinbruch Nonnenklinge bei Esslingen-Wäldenbronn weiden Ziegen. Was sie dort tun und wem sie gehören.

Seine Schafe sind lammfromm. Nur seine Ziegen können manchmal zickig sein. Sie kabbeln sich schon mal und tragen Rangstreitigkeiten untereinander aus, sagt Halter Levi Hägele. Selbst in seiner kleinen Herde mit zehn Tieren, die im ehemaligen Steinbruch Nonnenklinge oberhalb von Esslingen-Wäldenbronn für die Beweidung zuständig ist, gibt es eine Chefin, die sagt, wo es langgeht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.