Naturschutz im Kreis Esslingen: Was machen Ziegen im Esslinger Steinbruch?

Was machen Ziegen im Esslinger Steinbruch?

1 Rangstreitigkeiten kann es schon geben: Die Herde im ehemaligen Steinbruch Nonnenklinge besteht aus etwa zehn Tieren. Foto: Roberto Bulgrin

Zickig, zackig, nützlich: Im ehemaligen Steinbruch Nonnenklinge bei Esslingen-Wäldenbronn weiden Ziegen. Was sie dort tun und wem sie gehören.











Link kopiert

Seine Schafe sind lammfromm. Nur seine Ziegen können manchmal zickig sein. Sie kabbeln sich schon mal und tragen Rangstreitigkeiten untereinander aus, sagt Halter Levi Hägele. Selbst in seiner kleinen Herde mit zehn Tieren, die im ehemaligen Steinbruch Nonnenklinge oberhalb von Esslingen-Wäldenbronn für die Beweidung zuständig ist, gibt es eine Chefin, die sagt, wo es langgeht.