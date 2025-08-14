Naturschutz im Kreis Esslingen: Ungewöhnlicher Job: Was macht ein Botschafter für Mähwiesen?

Ungewöhnlicher Job: Was macht ein Botschafter für Mähwiesen?

1 Der Steinbruch Nonnenklinge bei Esslingen soll zum Tier-Eldorado werden, führten die Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr, die erste Landesbeamtin Marion Leuze-Mohr und Matthias Scheider vom Grünflächenamt beim Vor-Ort-Termin (von links) aus. Foto: Roberto Bulgrin

Thomas Köhler hat einen ungewöhnlichen Beruf. Ein Besuch des Steinbruchs Nonnenklinge in Esslingen brachte aber nicht nur das an den Tag.











Link kopiert

Bei jedem Beruferaten wäre er der Star. Denn Thomas Köhler hat einen Exoten-Job: Der Biologe ist Mähwiesen-Botschafter beim Landschaftserhaltungsverband (LEV) des Landkreises Esslingen. Um sein Jobprofil, aber auch um Beiträge eines Motorsportclubs zum Umweltschutz, die Nutzung ehemaliger Steinbrüche als Tier-Eldorado und überhaupt die LEV-Tätigkeit ging es bei einem Vor-Ort-Termin der Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) mit Umweltschützern, Politikern sowie Vertretern der Stadt und des Landkreises Esslingen. Treffpunkt war am Steinbruch Nonnenklinge hinter Wäldenbronn bei Esslingen.