Naturschutz im Kreis Esslingen: Ungewöhnlicher Job: Was macht ein Botschafter für Mähwiesen?
1
Der Steinbruch Nonnenklinge bei Esslingen soll zum Tier-Eldorado werden, führten die Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr, die erste Landesbeamtin Marion Leuze-Mohr und Matthias Scheider vom Grünflächenamt beim Vor-Ort-Termin (von links) aus. Foto: Roberto Bulgrin

Thomas Köhler hat einen ungewöhnlichen Beruf. Ein Besuch des Steinbruchs Nonnenklinge in Esslingen brachte aber nicht nur das an den Tag.

Bei jedem Beruferaten wäre er der Star. Denn Thomas Köhler hat einen Exoten-Job: Der Biologe ist Mähwiesen-Botschafter beim Landschaftserhaltungsverband (LEV) des Landkreises Esslingen. Um sein Jobprofil, aber auch um Beiträge eines Motorsportclubs zum Umweltschutz, die Nutzung ehemaliger Steinbrüche als Tier-Eldorado und überhaupt die LEV-Tätigkeit ging es bei einem Vor-Ort-Termin der Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) mit Umweltschützern, Politikern sowie Vertretern der Stadt und des Landkreises Esslingen. Treffpunkt war am Steinbruch Nonnenklinge hinter Wäldenbronn bei Esslingen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.